Убытки Южной железной дороги от порчи и краж имущества составили почти 200 тыс. грн

Убытки Южной железной дороги (ЮЖД) от порчи и краж имущества инфраструктуры в январе-июне 2013 составили 183,3 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЖД.

“Материальный ущерб, нанесенный Южной железной дороге в первом полугодии 2013 в результате противоправных действий посторонних лиц, в частности, краж элементов инфраструктуры, составляет 183,3 тыс. грн. Возмещение убытков составляет лишь 19% - 35,6 тыс. грн”, - уточнили в пресс-службе.

Согласно сообщению, по фактам краж было открыто 50 уголовных дел, осуждено 15 злоумышленников.

Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из самых старых железных дорог Украины. Протяженность ее составляет больше 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством — это шесть областей с населением около 20 млн человек.