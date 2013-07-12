Убытки Юго-Западной железной дороги от пригородных перевозок составили 25 млн грн

Убытки Юго-Западной железной дороги (ЮЗЖД) от пригородных пассажироперевозок по итогам января-июня 2013 года составила 25 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, в первом полугодии железная дорога перевезла более 8 млн пассажиров льготных категорий, потратив на их перевозку 40 млн грн, а компенсация облгосадминистраций составила лишь 37% от этой суммы - 14,7 млн грн.

В частности, администрация Киевской области компенсировала 47% затрат, Винницкой - 45%, Житомирской - 47%, Сумской - 51%, Черниговской - 58%, Хмельницкой - 60%.

Как сообщал УНИАН, убытки железных дорог Украины от пригородных перевозок в январе-июне 2013 года составили 1,672 млн грн.

Справка УНИАН. Юго-Западная железная дорога является одной из ведущих транспортных артерий государства. В ведении ЮЗЖД находится около 20% основных производственных фондов «Укрзализныци».

Юго-Западная железная дорога занимает второе место по объему перевозок среди шести железных дорог Украины. В общем объеме грузовых перевозок в Украине каждая шестая тонна приходится на долю ЮЗЖД. Железная дорога в основном расположена на территории Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской и Хмельницкой областей.