Индия закрыла телеграфное агентство из-за нерентабельности

В воскресенье жители Индии в последний раз отправили телеграммы – страна закрывает свое телеграфное агентство из-за нерентабельности.

Телеграф в Индии был установлен в 1852 году британцами, и в последние 160 лет являлся одним из основных средств связи, передает Би-би-си.

Тридцать лет назад по всей стране работали 45 тысяч почтовых отделений, откуда можно было отправить телеграмму. Сегодня их осталось всего 75.

По словам представителей телеграфной компании, в последнее время они несут колоссальные убытки – порядка 2 млн долларов ежегодно. В век интернета люди отдают предпочтение смс-сообщениям и электронной почте.

Однако далеко не все в этой густонаселенной стране могут позволить себе использование современных технологий в повседневной жизни. Оператор телеграфного агентства, государственная телекоммуникационная компания, признает, что закрытие телеграфа лишит очень многих оперативной связи с родными и друзьями, живущими в других штатах.