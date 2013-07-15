Российские авиакомпании из экономии отказываются от метеорологической информации Росгидромета

Российские авиакомпании, стремясь сэкономить, отказываются от платной метеорологической информации, предоставляемой Росгидрометом. Это стало возможным после принятия Минтрансом РФ решений, направленных на удешевление авиаперевозок и сделавших необязательными оплату услуг Росгидромета. Метеорологи бьют тревогу, ведь отказ авиакомпаний платить грозит разрушением системы метеорологического обеспечения полетов, пишут "Известия".

С принятием Минтрансом новых Федеральных авиационных правил (ФАП-128) экипажам воздушных судов стало необязательно получать сводку погоды в аэропорту вылета – они могут получать метеосводки из любого источника, который они посчитают достоверным. В итоге ряд авиакомпаний предпочитает брать данные из сети Интернет, и на этом основании отказывается оплачивать услуги ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета», единственного поставщика метеосводок в российских аэропортах. С 1 мая 2013 другой приказ Минтранса перевел оплату за метеосводки из категории обязательных сборов в категорию тарифов, что означает необязательность их оплаты. В результате авиакомпании начали массово отказываться от услуг ФГБУ «Авиаметтелеком».

Эта ситуация ведет к разрушению системы авиационного метеорологического обеспечения и создает прямую угрозу безопасности полетов, предупредил в своем письме руководитель Росгидромета Александр Фролов министра транспорта Максима Соколова.

Кроме того, руководство Росгидромета попыталось спасти ситуацию, обратившись к международным поставщикам аэронавигационной информации SITA и Jeppessen с требованием прекратить предоставлять российским перевозчикам метеосводки в российских аэропортах, полученные от Росгидромета согласно международным соглашениям бесплатно. Авиаперевозчики расценили это как воспрепятствование их деятельности и пожаловались в Минтранс.

Отраслевые эксперты поддерживают позицию авиаперевозчиков. По мнению главного редактора отраслевого портала Avia.ru Романа Гусарова, у авиакомпаний должна быть возможность выбора, откуда получать метеоинформацию.