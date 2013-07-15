В США будет создана крупнейшая мировая авиакомпания с капитализацией около 11 млрд долл.

Акционеры US Airways Group Inc. 99% голосов одобрили слияние с AMR Corp (материнская компания American Airlines). В результате сделки создается крупнейшая мировая авиакомпания с капитализацией около 11 млрд долл.

«Мы рады, что наши акционеры подавляющим большинством голосов поддержали наше слияние с American Airlines. Это важная веха на нашем пути к завершению слияния», — приводятся в сообщении компании слова главного исполнительного директора US Airways Дага Паркера. Он является одним из главных сторонников сделки и не раз говорил, что эти две компании хорошо дополняют друг друга, пишут "Ведомости".

Результаты голосования акционеров Airways олицетворяют «дальнейший прогресс на нашем пути к созданию ведущей авиакомпании в мире», цитировало агентство Bloomberg представителя American Airlines Майка Тревино. Ожидаемый дополнительный эффект от слияния к 2015 г. оценивается в 1 млрд долл. в год.

Объединенная авиакомпания будет мировым лидером по объемам перевозок. Ее самолеты станут ежедневно совершать более 6700 перелетов по 336 направлениям в 56 странах. Планируется сохранить все хабы, обслуживающие сейчас American Airlines и US Airways. Авиапарк объединенной компании составит около 900 самолетов, а персонал — около 100 000 человек.