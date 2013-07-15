Меркель призвала страны Евросоюза озаботиться защитой секретной информации

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Евросоюза озаботиться системами защиты данных, после того как стало известно о масштабном перехвате информации со стороны США.

Как передает русская служба Би-Би-Си, по словам политика, Германия хотела бы предложить ЕС единое законодательство в области защиты данных вместо индивидуальных законов в каждом государстве.

Канцлер уверена, что таких интернет-гигантов, как Google и Facebook, необходимо законодательно принудить раскрывать способы передачи информации.

Ранее правительство Франции подвергло резкой критике действия разведывательных агентств США, которые, судя по утечкам секретной документации, шпионили за дипломатами в представительствах ЕС в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Масштабы операций по перехвату электронной информации, проводимых американским Агентством национальной безопасности (АНБ) стали известны благодаря публикации секретных документов Эдвардом Сноуденом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель предлагает "умные реформы" для преодоления молодежной безработицы в Европе