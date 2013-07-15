Охрана “Укрзализныци” в первом полугодии предупредила 650 краж на сумму 1,1 млн грн

Сотрудники военизированной охраны Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) в январе-июне текущего года предупредили 651 кражу имущества железных дорог на сумму 1,1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Укрзализныци”.

В частности, на Приднепровской железной дороге было предупреждено 227 краж, на Донецкой - 187, на Львовской - 107, на Юго-Западной - 46, на Одесской – 45, на Южной - 39 краж.

Согласно сообщению, в ходе проведенных оперативных мероприятий в правоохранительные органы передано 754 задержанных.

Кроме того, военизированной охраной за нарушения порядка на территории железных дорог в первом полугодии 2013 года было задержано 4300 человек.

В частности, за хождение по путям в неустановленном месте задержано 4295 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 4 человека, за срывание пломб - 1 человек.

К административной ответственности привлечено 3495 человек на сумму 119,3 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-мае текущего года сотрудники военизированной охраны Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) предупредили 548 краж имущества железных дорог на сумму 786,7 тыс. грн.