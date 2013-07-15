Приднепровская железная дорога за 6 месяцев отремонтировала 204,6 километра путей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) за 6 месяцев 2013 г. отремонтировала различными видами ремонта 204,6 километра путей.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, общая стоимость выполненных работ составила около 211 млн грн.

В частности, за этот период предприятие модернизировало 38,4 км путей (направление Лозовая-Симферополь), капитально отремонтировало 33,3 км. Средний ремонт выполнен на участках общей длиной 117,4 км путей, комплексно-оздоровительный - на 15,5 км путей (направления Лозовая-Симферополь, Пятихатки-Чаплино, Джанкой-Керчь).

По данным ПЖД, кроме того, отремонтировано 72 комплекта стрелочных переводов, заменены новыми на железобетонных брусьях 6 комплектов стрелочных переводов (направления Лозовая-Симферополь, Пятихатки-Кривой Рог, Пятихатки-Чаплино).

Все ремонтно-путевые работы за это время были сосредоточены на направлениях Лозовая-Симферополь, Пятихатки-Чаплино, Пятихатки-Кривой Рог, Кривой Рог - Пологи, Воскобойня-Красноармейск, Верховцево-Долинская, Джанкой-Керчь, Кривой Рог-Камыш Заря и других.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.