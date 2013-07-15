Аэропорт «Киев» закрыт из-за ЧП с рейсом из Москвы

В аэропорту «Киев» самолет Boeing-737-500 компании UTair, совершавший рейс Москва (Внуково) – Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщила УНИАН руководитель пресс-службы аэропорта Галина Богданенко.

«В результате ЧП никто из 77 пассажиров и членов экипажа не пострадал, пассажиры доставлены в аэропорт. Аэропорт закрыт до выяснения обстоятельств».

По словам Богданенко, инцидент произошел в 12.15.

Расследованием происшествия, в результате которого самолет Boeing-737-500 российской авиакомпании UTair, совершавший рейс Москва («Внуково») – Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Киев», займется специальная комиссия. Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь – начальник пресс-службы авиакомпании Елена Галанова.

«Действительно, самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair, выполнявший рейс «Внуково» – «Жуляны», сегодня при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 76 человек, никто не пострадал. Эвакуация проводилась по обычным трапам, без использования аварийных надувных. В настоящий момент создана комиссия, которая будет разбираться в причинах произошедшего», - сказала Галанова.

Она также сообщила, что для выполнения вечернего рейса в Киев направлен запасной самолет.

«Для выполнения вечернего рейса «Жуляны» - «Внуково» из Москвы перегоняется запасной самолет, также Boeing 737-500», - сказала собеседница агентства.

Справка УНИАН. Авиакомпания «UTair» - одна из крупнейших авиакомпаний в России, осуществляет пассажирские регулярные и чартерные перевозки в России и за рубежом. Стратегической целью компании является достижение не ниже третьего места среди национальных авиакомпаний с долей рынка не ниже 10%.

«UTair» является материнской компанией для авиакомпании «UTair - Украина», которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки как международные, так и на внутренних авиалиниях Украины.