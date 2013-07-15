Украинская авиация получит свою метрологическую службу

Государственная авиационная служба Украины создаст метрологическую службу, в состав которой войдут представители структурных подразделений Госавиаслужбы согласно направлениям деятельности и представители метрологических служб авиапредприятий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госавиаслужбы.

Согласно сообщению, в состав службы войдут представители департамента авиационных перевозок и аэропортов Госавиаслужбы, департамента аэронавигации и внешних связей, департамента авиационной безопасности и летной пригодности.

Также в состав метрологической службы (по согласию) войдут лица, ответственные за обеспечение единства измерений в авиапредприятиях и организациях отрасли гражданской авиации.

Главным метрологом назначен заместитель начальника отдела сертификации разработчиков и производителей авиатехники управления сертификации типа авиатехники департамента летной пригодности Госавиаслужбы Валентин Сыроватка.

Справка УНИАН. Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) является центральным органом исполнительной власти и обеспечивает реализацию государственной политики в сфере гражданской авиации. Основные задачи Госавиаслужбы: осуществление государственного контроля и надзора за безопасностью гражданской авиации, организация разработки нормативно-правовой базы для регулирования деятельности в области гражданской авиации, сертификация и регистрация объектов и субъектов гражданской авиации, и лицензирование авиационных перевозок.