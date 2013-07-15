Ко Дню независимости Украины в продаже остается 75% билетов в Крымском направлении

На 23 августа, в преддверии празднования Дня независимости Украины в свободной продаже остается 75% - 16,2 тыс. предложенных билетов в Крымском направлении, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, согласно сообщению, в свободной продаже на 23 августа из Киева в Крым остаются свободные места в поездах №40 Киев - Севастополь, №146 Киев - Симферополь, №130 Гродно - Симферополь, №237 Киев - Симферополь, №28 Киев - Севастополь, №12 Киев - Симферополь, №282 Киев - Симферополь, №298, №222 Киев - Керчь, №247 Киев - Евпатория и №58 Киев - Евпатория.

Кроме того, на 22, 24, 26 и 28 августа в состав поезда № 130 Гродно-Симферополь дополнительно включены 5 вагонов - 720 дополнительных мест.

Как сообщал УНИАН, в праздничные дни 23 и 28 июня (Святая Троица и День Конституции Украины) Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) продала 98% предложных билетов в крымском направлении.

Около 70% железнодорожных билетов в крымском направлении на июньские праздники выкупили за несколько часов после открытия их продажи, которая начинается в 8:00 за 45 суток до даты отправления.