Капитальный ремонт дороги Киев-Одесса обойдется почти в 2 млрд грн

Кабинет министров Украины утвердил план капитального ремонта автомобильной дороги М-05 Киев – Одесса на участке с 17 до 87 км в пределах Киевской области общей сметной стоимостью 1,93 млрд грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина №512 от 11 июля, опубликованном на сайте правительства.

«Проект разработан государственным предприятием "Укравтодор" и рекомендован к утверждению государственным предприятием "Укргосстройэкспертиза" Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ», - говорится в распоряжении.

Участок реконструкции, согласно распоряжению, составляет 59,838 км. В рамках работ будут отремонтированы три развязки на двух уровнях, 7 путепроводов, 14 пешеходных мостов, 4 подземных пешеходных переходов и 2 моста.

Ремонт будет проведен в три этапа, его продолжительность составит 68 месяцев.

Как сообщал УНИАН, ранее Кабмин утвердил проект капитального ремонта участка автомобильной дороги Киев-Знаменка в границах Киевской области общей сметной стоимостью 702 млн грн.

В Украине до конца года будет отремонтировано порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансировано выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

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