Ко Дню независимости в продаже остается 20% билетов на Западную Украину

На 23 августа, в преддверии празднования Дня независимости Украины в свободной продаже остается 20% - 3,1 тыс. предложенных билетов в направлении Западной Украины, сообщили УНИАН в пресс-центре Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, согласно сообщению, в свободной продаже на 23 августа из Киева во Львов остаются свободные места в поездах №111 Харьков - Львов, №99 Киев - Ужгород, №141 Киев - Львов, №81 Киев - Ужгород, №43 Киев - Ивано-Франковск, №13 Киев - Ужгород, №40 Киев - Трускавец, №143 Киев - Ивано-Франковск, №91 Киев - Львов и скоростном электропоезде категории “Интерсити +” Киев - Львов.

Как сообщал УНИАН, на 23 августа, в преддверии празднования Дня независимости Украины в свободной продаже остается 75% - 16,2 тыс. предложенных билетов в Крымском направлении.

В частности, на 23 августа из Киева в Крым остаются свободные места в поездах №40 Киев - Севастополь, №146 Киев - Симферополь, №130 Гродно - Симферополь, №237 Киев - Симферополь, №28 Киев - Севастополь, №12 Киев - Симферополь, №282 Киев - Симферополь, №298, №222 Киев - Керчь, №247 Киев - Евпатория и №58 Киев - Евпатория