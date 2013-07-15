Авиакомпании пока не собираются отказываться от "самолетов мечты"

Авиакомпании пока не собираются отказываться от самолетов Boeing-787 Dreamliner несмотря на новые случаи обнаружения в них неисправностей.

В пятницу на борту Boeing-787 Dreamliner, принадлежащего «Эфиопским авиалиниям», произошел пожар, что парализовало работу лондонского аэропорта Хитроу на полтора часа. Возгорание началось в аккумуляторном отсеке после восьми часов стоянки самолета, точные причины ЧП выясняются, передает ПРАЙМ.

Также неполадки возникли на борту Boeing-787 Dreamliner авиакомпании Thomson Airways, из-за чего самолету пришлось вернуться в аэропорт вылета.

Как заявил изданию Wall Street Journal представитель Thomson Airways, компания пока не собирается отказываться от этих самолетов. «Мы хотим заверить наших клиентов, что мы полностью уверены в этом самолете, и в обратном случае, никогда бы его не использовали», - цитирует издание представителя компании.

Также у «Эфиопских авиалиний» есть еще три самолета Dreamliner, и компания пока не собирается приостанавливать их полеты, пишет WSJ. В компании заявили изданию, что инцидент не был связан с безопасностью полетов. Однако источник WSJ, знакомый с ситуацией заявил, что в компании так говорят, потому что самолет в тот момент не находился в воздухе.

Как пишет Reuters, от использования Dreamliner не собираются отказываться и другие авиакомпании - например, американская Virgin Atlantic и польская LOT. Представители All Nippon Airways и Japan Airlines (два крупнейших оператора Boeing-787) заявили WSJ, что будут пристально следить за расследованием и пока не хотят спекулировать на эту тему.

Как отмечают эксперты, новые случаи неисправностей в Dreamliner могут негативно сказаться как на продажах этих самолетов, так и на всей компании Boeing. Так, биржевые спекулянты уже отреагировали на инцидент в Хитроу - акции компании в тот день упали почти на 5%.

Напомним, в январе после серии неисправностей в аккумуляторах полеты эксплуатируемых по всему миру 50 Dreamliner были приостановлены. Корпорация Boeing модифицировала батареи, и полеты возобновились в апреле. Загоревшийся в Хитроу самолет прибыл из Аддис-Абебы, это был его первый рейс после модификации. Также в конце июня Boeing 787 только за одну неделю совершил три экстренных посадки. В одном из случаев были обнаружены технические неполадки в тормозной системе самолета.

В июле концерн Boeing приступил к сертификации самолета Dreamliner для ОАО "Трансаэро". Поставки самолетов намечены на 2014 год. К этому времени авиавласти России должны разобраться в конструкции самолета и получить всю необходимую для принятия решения информацию.

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