Мэр Лондона намерен выкупить за 22,6 млрд долл. аэропорт Хитроу под жилую застройку

Мэр Лондона Борис Джонсон предложил правительству Великобритании выкупить за 22,6 млрд долл. лондонский международный аэропорт Хитроу. На территории аэропорта впоследствии он планирует построить новый район столицы, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Guardian.

«Мы сможем построить на этой территории дома для 250 тысяч лондонцев», — заявил он. Одновременно Джонсон предложил построить к востоку от столицы в устье Темзы на острове Греин (графство Кент) новый современный аэропорт. «Он обойдется в 65 млрд фунтов стерлингов (98,5 млрд долл.) и превратит Лондон в мирового лидера по обслуживанию авиапассажиров», — заявил мэр. Но ликвидация Хитроу оставит 114 тысяч человек без работы.

Являющийся на данный момент крупнейшим в Европе по объему перевозок аэропорт Хитроу столкнулся с тяжелой проблемой нехватки площадей. Аэропорту для нормальной работы не хватает третьей взлетно-посадочной полосы. Строительство нового аэропорта позволит пустить самолеты не над центром Лондона. Сейчас посадка и взлет проходят над Вестминстерским аббатством и Букингемским дворцом.

По словам Джонсона, новый аэропорт, который сможет обслуживать до 180 млн пассажиров ежегодно, будет готов к 2029-му году. Сейчас через Хитроу проходят около 70 млн пассажиров в год. К концу года специально созданная комиссия примет решение о расширении Хитроу или о его закрытии.

Ранее СМИ писали, что аэропортом Хитроу могут пожертвовать в пользу нового хаба.

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