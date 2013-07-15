Samsung будет поставлять процессоры для Apple

Компания Samsung Electronics будет поставлять процессор мобильных приложений для Apple с 2015 года, сообщает Газета.ru со ссылкой на The Korea Economic Daily. Речь идет о нано-процессорах нового поколения A9, которые будут использованы в создании iPhone 7.

Samsung поставлял процессоры компании Apple с 2007 года, но в прошлом году проиграл контракт на поставку 20 нано-чипов A8 тайваньской компании TSMC. Это произошло из-за патентных споров с американской корпорацией.

Тем не менее, корейской компании удалось опередить своего тайваньского конкурента в переходе на топологические нормы 14-нанометров. Это и помогло Samsung вернуть контракт с Apple.