Авиакомпания МАУ увеличила флот до 33 судов

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) в рамках реализации программы обновления и расширения флота получила на условиях операционного лизинга три воздушных судна Embraer-190, увеличив корпоративный флот авиакомпании до 33 самолетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В настоящее время флот МАУ представлен 28 самолетами производства концерна Boeing и 5 самолетами Embraer-190.

Согласно сообщению, новые самолеты авиакомпании 2013 года выпуска прибыли в Киевский международный аэропорт «Борисполь» 4, 11 и 13 июля соответственно. Воздушные суда прошли официальную процедуру регистрации в Украине. Пассажирская емкость каждого судна составляет 104 пассажирских кресла.

По словам исполнительного вице-президента МАУ по стратегии и развитию Евгения Трескунова, в конце июля – начале августа авиакомпания планирует получить 2 самолета Boeing – 737-900 NG.

Как сообщал УНИАН, в июне авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» получила на условиях операционного лизинга два воздушных судна Boeing 737-800 нового поколения.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира.

МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

В 2013 году МАУ планирует увеличить пассажиропоток на 60% - до 4,4 млн пассажиров.