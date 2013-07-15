На железных дорогах Украины ежесуточно простаивает более 8 тыс. зерновозов

На железных дорогах Украины в ожидании погрузки ежесуточно простаивает 8,6 тыс. незадействованных вагонов-зерновозов, сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Согласно сообщению, из-за отсутствия груза в первой половине июля 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ежесуточная погрузка зерна снизилась почти вдвое - до 283 вагонов в сутки.

Так, за первые две недели июля текущего года железными дорогами было перевезено 251,4 тыс. тонн зерновых.

По информации пресс-службы, на балансе железных дорог Украины находится 12,2 тыс. вагонов-зерновозов, которых достаточно для перевозки зерна урожая этого года.

“Укрзализныця” имеет достаточно грузовых ресурсов для обеспечения перевозок урожая зерновых 2013 года. Поэтому любые заявления о неспособности “Укрзализныци” справиться с перевозкой зерна являются безосновательными и ложными”, - заявляют в пресс-службе.

По информации “Укрзализныци”, при стабильной работе зернотрейдеров и своевременной выгрузке зерновозов, железные дороги Украины смогут перевозить около 2,5 млн тонн зерновых в месяц.

“При условии стабильной работы зернотрейдеров в течение года, своевременной выгрузке зерновозов и эффективного их использования, имеющийся парк вагонов “Укрзализныци” позволяет ежесуточно нагружать 1200-1300 зерновозов - это 78-85 тыс. тонн. При рациональном использовании грузовых ресурсов, организации отправлений груза по маршрутам и достаточных объемах зерновых железнодорожники способны обеспечить погрузку 2,5 млн тонн зерна в месяц и более 30 млн тонн в год”, - сообщают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-июне 2013 года погрузили 7,66 млн тонн зерновых грузов.

В Минагропроде ожидают, что урожай пшеницы в Украине в 2013 году составит 21 млн тонн, ржи – 700 тыс. тонн. При этом валовой сбор зерна может достичь 53-54 млн тонн против 46,2 млн тонн в 2012 году.