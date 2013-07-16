В России хотят отменить обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО). Минфин РФ предлагает к 2020 году вообще заменить все виды обязательного страхования на врененное - прописав в законе, какие риски люди обязаны страховать, пишут "Ведомости".

В министерстве считают, что больше всего скандалов связано именно с обязательными видами страхования. Нет ни одного обязательного вида страхования, где какая-то из сторон была бы довольна тарифом. Поэтому ведомство предлагает полностью отказаться от обязательного страхования.

Свои предложения Минфин сформулировал в «дорожной карте» к стратегии развития страхового рынка и внес на рассмотрение в правительство. Первым шагом станет либерализация тарифов по ОСАГО. Тарифный коридор хотят ввести уже осенью.

Страховщики, в принципе, не против, но с оговорками: нужен госконтроль.

Как сообщал УНИАН, объемы страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками от продажи полисов ОСАГО, по итогам января-марта 2013 года составили 561,142 млн грн, что на 3,5% меньше показателя за аналогичный период 2012 года.