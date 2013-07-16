С сегодняшнего дня в Украине дорожает проезд в поездах

С 16 июля в Украине повышаются тарифы на проезд железнодорожным транспортом: во внутреннем сообщении - на 10%, международном - на 5% (билетной части), сообщили УНИАН в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

Согласно сообщению, повышение стоимости проезда во внутреннем сообщении распространяется только на плацкартные и купейные вагоны, в международном сообщении - на все категории вагонов, кроме СВ.

Следующий этап повышения тарифов будет реализован с 1 октября: во внутреннем сообщении - еще на 10%, международном - еще на 5% (билетной части).

Так, по информации пресс-службы, повышение стоимости проезда в плацкартных вагонах поезда №146 Киев-Симферополь составит 7,30 грн - на первом этапе и 8,03 грн - на втором, №91 Киев-Львов - 7,44 грн и 8,17 грн, соответственно, №363 Умань-Ясиноватая - 5,51 грн и 6,06 грн.

В плацкартных вагонах международного поезда №2 Киев-Москва цена повысится на 9,60 грн - на первом этапе и на 10,08 грн - на втором, №54 Киев-Санкт-Петербург - на 5,19 грн и 5,13 грн, соответственно.

«Повышение тарифов в международном сообщении касается только билетной части, которая является одной из составляющих стоимости проезда (полная стоимость проезда в пассажирских поездах состоит из стоимости билета + стоимость плацкарты + НДС + страховой сбор + комиссионный сбор)», - уточняют в пресс-службе.

По информации «Укрзализныци», повышение уровня тарифов на перевозку пассажиров позволит частично снизить убыточность пассажирских перевозок и направить часть средств на капитальный ремонт вагонов.

Кроме того, рост тарифов обусловлен необходимостью уменьшения перекрестного субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Владимира Козака, средства от повышения тарифов на проезд в поездах пойдут на реконструкцию подвижного состава железной дороги.

Справка УНИАН. Износ пассажирского подвижного состава, который задействован в ночных перевозках, сейчас составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» пассажирский подвижной состав должен обновляться за счет средств государственного бюджета.