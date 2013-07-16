С сегодняшнего дня в Украине дорожает проезд в поездах

С 16 июля во всех категориях вагонов, кроме СВ, вагонов поездов Интерсити + и пригородных поездов, во внутреннем и международном сообщениях изменены тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Это - первый этап повышения стоимости проезда, следующий состоится в октябре.

Стоимость проезда во внутреннем сообщении повысилась на 10%, в международном сообщении стоимость увеличилась на 5% только билетной части.

Стоимость перевозки по железной дороге во внутреннем сообщении в плацкартном и купейном вагонах повысилась на 10%, на следующем этапе - с 1 октября - вырастет еще на 10%.

В международном сообщении с сегодняшнего дня во всех категориях вагонов, кроме СВ, стоимость увеличилась на 5%, следующее повышение произойдет с 1 октября еще на 5%.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Владимира Козака, средства от повышения тарифов на проезд в поездах пойдут на реконструкцию подвижного состава железной дороги.

Справка УНИАН. Износ пассажирского подвижного состава, который задействован в ночных перевозках, сейчас составляет 85,8%. Более 3,6 тыс. вагонов (51,7%) уже исчерпали срок эксплуатации - 28 лет. Ежегодно парк пассажирских вагонов уменьшается в среднем на 200 единиц (физический износ).

Согласно ст. 10 Закона Украины «О железнодорожном транспорте» пассажирский подвижной состав должен обновляться за счет средств государственного бюджета.