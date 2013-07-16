За 5 месяцев продано более 50 тыс. электронных билетов на поезда “Интерсити”

Украинская железнодорожная скоростная компания (УЖСК) в феврале-июне текущего года реализовала более 50 тыс. электронных проездных документов на поезда категории “Интерсити” и “Интерсити +”, сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, количество пассажиров, пользующихся электронным проездным документом, составляет 10% от общего количества пассажиров поездов категории “Интерсити +”.

Как сообщал УНИАН, В ближайшее время Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) планирует расширить перечень поездов, в которых будет действовать электронный проездной документ.

Справка УНИАН. Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда «Интерсити+» внедряется с 5 февраля. На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории «Интерсити+», на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применять на всех пассажирских поездах внутреннего сообщения. Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории «Интерсити+», могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ. Проводники будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.