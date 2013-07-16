Две украинские авиакомпании начнут полеты в Ереван

Авиакомпания «МАУ» с 17 июля начнет полеты по маршруту Симферополь - Ереван

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 17 июля начнет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Симферополь – Ереван - Симферополь, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться раз в неделю: рейс Симферополь – Ереван - по средам, в обратном направлении – рейс Ереван - Симферополь – по четвергам.

Новые прямые рейсы будут выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.

"Днеправиа" с 16 июля начала выполнять полеты по маршруту Днепропетровск - Ереван

Авиакомпания «Днеправиа» с 16 июля 2013 года начала выполнять регулярные рейсы по маршруту Днепропетровск - Ереван, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, прямые рейсы по маршруту Днепропетровск - Ереван - Днепропетровск будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и субботам. Рейс Z6511 - вылет из Днепропетровска в 12:20, рейс Z6512 - вылет из Еревана в 16:25.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания "Днеправиа" (Днепропетровск) с 14 июня начала выполнять регулярные ежедневные авиарейсы из Киева и Москвы в севастопольский международный аэропорт "Бельбек"

Справка УНИАН. "Днеправиа" - украинская авиакомпания, в состав которой входит аэропорт "Днепропетровск". Обслуживает регулярные, внутренние, международные и чартерные рейсы, предоставляет услуги по перевозке пассажиров и грузов.

Авиакомпания получила лицензию Госавиаслужбы на осуществление деятельности 29 сентября 2012 года. Численность штатных работников за 2012 год составила 842 человека.