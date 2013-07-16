Львовская железная дорога сократила пассажироперевозки до 4,31 млн человек

Львовская железная дорога (ЛЖД) в январе-июне 2013 года сократила перевозку пассажиров на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 4,31 млн человек, сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, в первом полугодии текущего года в кассах железной дороги было оформлено 6,6 млн проездных документов, но 2,29 млн из них были возращены.

Кроме того, за 6 месяцев на ЛЖД было оформлено 297 заявок на перевозку организованных групп детей и 115 раз использовались вагоны для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщал УНИАН, предприятия железнодорожного транспорта Украины в январе-июне 2013 года сократили пассажироперевозки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% - до 211,5 млн человек.

Справка УНИАН. Львовская железная дорога пролегает в юго-западной части Украины на территории 7 областей, проходя через Карпаты, Прикарпатье, Волынь.

На железной дороге действуют 354 станции, из них 252 открыты для грузовых операций.