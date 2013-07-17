Три крупнейших российских сотовых оператора разрывают свои связи с Apple - СМИ

Три крупнейших российских сотовых оператора разрывают свои связи с компанией Apple, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на статью в издании Fortune.

«Большая тройка» отвечает за восемь из десяти мобильных телефонов в России, где общее число пользователей таких устройств превышает 180 млн, говорится в статье. По мнению издания, на продаже iPhone в России можно сделать хорошие деньги, однако до сих пор ни в одном из магазинов «большой тройки» нельзя найти ни одного iPhone.

На прошлой неделе последняя из трех компаний («Вымпелком») прекратила свои отношения с Apple и начала предлагать своим покупателям Samsung Galaxy S4, отмечается в заметке.

По мнению автора статьи, одной из причин такого хода событий является отсутствие в России субсидированного ценообразования. Кроме того, в стране существуют высокие пошлины и налоги на ввоз товаров. Третьей причиной обозреватель называет конкуренцию.

Россияне по-прежнему могут купить iPhone в «Связном», и ходят слухи, что Apple собирается открыть свой магазин на Красной площади, подчеркивается в материале. Однако, заключает автор, динамика «уникального» российского рынка» берет свое: доля Microsoft на рынке смартфонов в России выросла в прошлом квартале с 5,1% до 8,2%, а доля Apple сократилась с 9% до 8,3%.

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