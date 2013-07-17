Роскомнадзор отказался лицензировать Skype

Замруководителя Роскомнадзора Олег Иванов 3 июля направил компании МТС письмо, в котором сообщает, что служба не будет лицензировать Skype и регулировать его работу в России. Skype не имеет филиалов и представительств на территории России, а юридическое лицо компании зарегистрировано в Люксембурге. Поэтому государственный контроль или надзор за деятельностью Skype по российскому законодательству «невозможен», пишут "Ведомости".

Но даже если бы Skype захотел завести представительство в России, то его лицензирование все равно было бы невозможно, отмечает Иванов: правительство еще в 2005 г. утвердило список услуг связи, для оказания которых нужна лицензия. Услуга, которую предоставляет Skype, в него не входит, заключает чиновник.

С просьбой обратить внимание на деятельность over the top сервисов (OTT, осуществляющих доставку сигнала через интернет-канал) в Роскомнадзор и Минкомсвязи еще весной обратился вице-президент МТС по корпоративным и правовым вопросам Руслан Ибрагимов. Он жаловался на то, что такие проекты все чаще конкурируют с операторами, но при этом их деятельность никак не регулируется.

МТС была бы рада, если бы регулятор рассмотрел вопрос о соответствии Skype и подобных ей компаний российским лицензионным требованиям: необходимо определить их статус как участников рынка. Ведь по сути, поставщики интернет-сервисов, не инвестируя в инфраструктуру связи, пользуются сетями, в сооружение которых операторы вложили огромные средства. Операторы традиционно жалуются, что их выручка от интернет-доступа растет медленнее, чем интернет-трафик в их сетях.