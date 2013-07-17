Ситуация в пункте пропуска «Новая Гута» нормализовалась, автомобильных очередей нет

Ситуация в пункте пропуска «Новая Гута» на выезде из Беларуси в Украину, где в течение последних трех дней наблюдались большие автомобильные очереди, нормализовалась.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Тищенко.

«В настоящее время пункт работает в обычном режиме. Сейчас на подступах к пункту пропуска «Новая Гута» нет скопления автомобильного транспорта, который отмечался в выходные дни и 15 июля. Такая же ситуация и по другим погранпереходам белорусско-украинского направления», - сказал Тищенко.

Однако, отметил он, к грядущим выходным специалисты вновь прогнозируют рост транспортного потока, что связано с началом массового сезона отпусков.

Тищенко также отметил, что некоторые СМИ необоснованно обвинили пограничников пункта пропуска «Новая Гута» в медлительности.

«В некоторых материалах даже поторопились обвинить пограничные службы пункта пропуска в излишней медлительности», - сказал пресс-секретарь ГПК Беларуси.

Тищенко сообщил, что Госпогранкомитет провел анализ ситуации и подсчитал количество выехавших в Украину через пункт пропуска «Новая Гута».

Так, за четыре дня - 12-15 июля - границу пересекли 58 тыс. человек и 11,7 тыс. единиц транспорта. То есть, ежедневно на выезд оформлялось порядка 4 тыс. единиц транспорта, 14 тыс. граждан и 150 туристических автобусов.

«При этом проектная пропускная способность данного погранперехода в сутки рассчитана на 3,5 тыс. человек, 1,1 тыс. транспортных средств, 40 автобусов. Это означает, что реальные транспортный и пассажирский потоки, оформленные на выезд из Беларуси в Украину, в четыре раза превысили пропускную способность пункта», - подчеркнул Тищенко.

По его информации, 80% в потоке на выезд составляли граждане России (около 46 тыс. человек) и российский транспорт (более 9 тыс. единиц транспорта).

Тищенко также отметили, что такая обстановка возникает несколько раз в год: на майские праздники, в середине и конце лета. Рекомендации о планировании маршрута и наличии свободных пунктов пропуска в подобных случаях ориентированы на помощь туристам, и если им следовать, то проблем в пути можно избежать, сказал он.

Тищенко напомнил, что помимо пункта пропуска «Новая Гута», водители также могут воспользоваться «Веселовкой» и «Комарином». Для граждан Беларуси, помимо этого, открыты «Новая Рудня», «Александровка» и «Глушковичи».

Жители Гомеля и Гомельского района также могут пересечь госграницу через упрощенные пункты пропуска «Поддобрянка», «Глыбоцкое», «Андреевка».