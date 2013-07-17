Кабмин намерен доплачивать покупателям украинских автомобилей

Правительство прилагает активные усилия для развития отечественного автомобилестроения, в частности, готовит законопроект, направленный в поддержку покупателей отечественных автомобилей.

Об этом в интервью 5 каналу заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко, сообщает пресс-служба вице-премьера.

«Сейчас отрабатывается законопроект, согласно которому, человек, который захочет купить отечественное авто, будет иметь государственную поддержку в виде средств. В ближайшее время этот законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент», - отметил Бойко.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация с импортом автопродукции является критической для отечественного автопрома.

«К сожалению, импорт в автомобильной отрасли у нас превышает все критические показатели. Эта отрасль является особенно важной для нашей страны, учитывая то количество заводов, которое у нас есть, – это приблизительно 70 тысяч рабочих мест. Поэтому мы будем поддерживать тех работодателей, которые сохранят эти рабочие места», - подчеркнул вице-премьер-министр.

«Если мы задействуем весь комплекс наших законов, и в том числе постановление Кабинета министров, которое дает определенные льготы для тех, кто создает полный производственный цикл, то мы выйдем на позитивную динамику», - отметил Бойко.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Украина ввела спецпошлины на импорт авто для поддержки отечественного автопрома. 12 июля правительство Турции приняло решение о повышении пошлин на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2% в ответ на ограничительные меры Украины.

Российская Федерация также заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла. Кроме того, РФ не продлила до конца 2013 года квоты на поставку украинских труб.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

Кроме того, Верховная Рада 4 июля 2013 года приняла закон об утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, которым вводится утилизационный налог. Это, по мнению экспертов, повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.