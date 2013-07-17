Арбузов поручил Козаку усилить информирование граждан о доступности билетов в интернете

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил министру инфраструктуры Владимиру Козаку усилить информирование граждан о сервисах бронирования железнодорожных билетов через интернет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая заседание Кабинета министров.

“Люди жалуются на отсутствие железнодорожных билетов в разгар отпускного сезона. Поручаю министру инфраструктуры оптимизировать работу по перевозке граждан и доступности в свободной продаже билетов по основным сезонным железнодорожным направлениям. Также поручаю министру усилить информирование граждан о сервисах по бронированию железнодорожных билетов через сеть интернет и обеспечить более широкое применение таких услуг”, - сказал Арбузов.

Он выразил сожаление, что в разгар отпускного сезона многим нашим гражданам пришлось столкнуться с проблемой своевременного получения загранпаспортов. По мнению Арбузова, такая ситуация является недопустимой.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров на заседании Кабинета министров 12 июня поручил Министерству инфраструктуры обеспечить бесперебойную продажу билетов в южном направлении.

«Люди жалуются, в том числе мне на странице в социальной сети Facebook, что билеты на поезда в южном направлении невозможно купить. И в то же время, по их словам, поезда ходят полупустые. Если это так, то есть очевидные злоупотребления или служебная небрежность ответственных руководителей в Министерстве инфраструктуры. Я предупреждаю министра Козака о персональной ответственности за наведение порядка в этой сфере. Люди должны получить возможность отдохнуть без препятствий. Организуйте жесткую контрольно-ревизионную работу», - сказал Азаров.

Справка УНИАН. «Укрзализныця» ввела продажу электронных билетов через сайт booking.uz.gov.ua. С помощью этого сайта можно либо оформить покупку билета, либо забронировать билет с последующим приобретением его через кассу.