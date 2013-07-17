В Украине с начала года в ДТП погибли 1700 человек

В Украине за шесть месяцев 2013 года в ДТП, основными причинами которых было превышение скорости и нарушение правил маневрирования, погибли 1700 человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

В Госавтоинспекции Украины отмечают, что “в летний период, как правило, растет количество ДТП с участием курортников”. “Спеша на отдых, водители часто не соблюдают скоростной режим, садятся за руль в уставшем состоянии”, - сказано в сообщении.