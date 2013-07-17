Контроль безопасности на автодорогах усилят - поручение Арбузова

Первый вице-премьер-министр Украины Сергей Арбузов поручил Министерству внутренних дел и Министерству инфраструктуры усилить контроль за безопасностью на автодорогах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

“Две трагические автобусные аварии на прошлой неделе в Украине и России нуждаются в более придирчивом внимании к вопросу безопасного передвижения по автодорогам нашей страны. Поручаю Министерству внутренних дел и Минифраструктуры усилить контроль за движением на автомобильных дорогах, соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров”, - подчеркнул Арбузов.

Он требует от этих ведомств особое внимание уделить техническому состоянию транспорта, который перевозит большие группы людей на значительные расстояния.

Также Арбузов считает необходимым немедленно обновить дорожные знаки и разметку, где это необходимо.

Как сообщал УНИАН, в России 13 июля днем на территории «новой Москвы», примерно в 8 км от центра Подольска, произошла авария. КамАЗ, перевозивший щебень, врезался в автобус ЛиАЗ, в котором находился 41 человек. От удара автобус разорвало на две части. Грузовик перевернулся и все 12 кубометров щебня высыпались на автобус. Водитель грузовика задержан. В результате ДТП под Подольском погибли 18 человек, в том числе один гражданин Украины. Из них 14 человек умерли на месте, 4 человека скончались в больницах.

12 июля в Запорожской области перевернулся автобус с пассажирами. Три пассажира, в том числе ребенок 2005 года рождения, госпитализированы.