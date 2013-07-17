Водителям не нужно будет приносить в ГАИ квитанцию об уплате штрафов
Министерство внутренних дел предусмотрело, что обмен информацией об оплаченных штрафах будет осуществляться через автоматизированные системы, то есть водителям не нужно будет приносить квитанции об оплате штрафов в ГАИ.
Об этом говорится в соответствующем приказе МВД "О совершенствовании процедуры уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения и применении механизма автоматического учета таких штрафов во время получения денежных средств", который размещен на сайте Верховной Рады.
В Инструкции по обмену информацией между автоматизированной системой “Управление финансами МВД Украины” и системой “Национальная автоматизирована информационная система Департамента Госавтоинспекции”, которая приложена к приказу, отмечено, что загрузка информации об оплаченных штрафах за нарушение Правил дорожного движения происходит ежедневно. В частности, соответствующий работник подраздела ГАИ ежедневно в 14.00 загружает информацию об оплаченных штрафах за нарушение ПДД в автоматизированную систему Управления финансами МВД из пакетов файлов выписок, полученных в территориальных органах Государственной казначейской службы Украины.
Загруженные файлы автоматически генерируются в архивные транспортные файлы по оплаченным на отчетную дату штрафам в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе и сводный транспортный файл по Украине. Соответствующий работник подраздела Госавтоинспекции осуществляет отгрузку архивных транспортных файлов из автоматизированной системы “Управление финансами МВД Украины”, разархивирование и загрузку средствами программного обеспечения в НАИС ГАИ для автоматического учета оплаченных штрафов.
В Инструкции сказано, что после завершения процесса обработки транспортных файлов формируется отчет о результатах автоматического учета. Платежи, по которым не удалось осуществить автоматический учет, учитываются в ручном режиме.