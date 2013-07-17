Водителям не нужно будет приносить в ГАИ квитанцию об уплате штрафов - приказ МВД

Министерство внутренних дел предусмотрело, что обмен информацией об оплаченных штрафах будет осуществляться через автоматизированные системы, то есть, водителям не нужно будет приносить квитанции об оплате штрафов в ГАИ.

Об этом говорится в соответствующем приказе МВД “О совершенствовании процедуры уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения и применении механизма автоматического учета таких штрафов во время получения денежных средств”, который размещен на сайте Верховной Рады.

В Инструкции по обмену информацией между автоматизированной системой “Управление финансами МВД Украины” и системой “Национальная автоматизирована информационная система Департамента Госавтоинспекции”, которая приложена к приказу, отмечено, что загрузка информации об оплаченных штрафах за нарушение Правил дорожного движения происходит ежедневно. В частности, соответствующий работник подраздела ГАИ ежедневно в 14.00 загружает информацию об оплаченных штрафах за нарушение ПДД в автоматизированную систему Управления финансами МВД из пакетов файлов выписок, полученных в территориальных органах Государственной казначейской службы Украины.

Загруженные файлы автоматически генерируются в архивные транспортные файлы по оплаченным на отчетную дату штрафам в Автономной Республике Крым, областях, городах Киеве и Севастополе и сводный транспортный файл по Украине. Соответствующий работник подраздела Госавтоинспекции осуществляет отгрузку архивных транспортных файлов из автоматизированной системы “Управление финансами МВД Украины”, разархивирование и загрузку средствами программного обеспечения в НАИС ГАИ для автоматического учета оплаченных штрафов.

В Инструкции сказано, что после завершения процесса обработки транспортных файлов формируется отчет о результатах автоматического учета. Платежи, по которым не удалось осуществить автоматический учет, учитываются в ручном режиме.