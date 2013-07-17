Убытки Приднепровской железной дороги от пригородной перевозки льготников составили 11,6 млн грн

Убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) от перевозки пассажиров льготных категорий в пригородном сообщении в январе-июне текущего года составили 11,69 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе дороги.

Согласно сообщению, за 6 месяцев 2013 года железная дорога перевезла 3,25 млн пассажиров льготных категорий на сумму 27,84 млн грн, а компенсации перевозок составили лишь 58% - 16,1 млн грн.

Кроме того, в первом полугодии ПЖД перевезла в пригородном сообщении 5,4 млн пассажиров платных категорий.

Как сообщал УНИАН, убытки Приднепровской железной дороги (ПЖД) от перевозки пассажиров в январе-мае 2013 года составили 382,2 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек.

В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования ПЖД перечислила 2,637 млрд грн.