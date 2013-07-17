Донецкая железная дорога в 1-м полугодии отремонтировала 160 км путей

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе-июле 2013 отремонтировала разными видами ремонта 160 км путей, сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

В частности, согласно сообщению, 48 км путей отремонтировали капитально, 83 км - средним ремонтом и 29 км - модернизировали.

Кроме того, были заменены 36 комплектов стрелочных переводов.

Как сообщал УНИАН, Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") в январе-мае 2013 года произвела ремонт 670 км железнодорожных путей.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализниця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).