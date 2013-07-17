Охрана Одесской железной дороги предупредила 45 краж на 147 тыс. грн

Военизированная охрана Одесской железной дороги в январе-июне 2013 предупредила 45 случаев краж имущества магистрали на общую сумму 147 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе ОЖД.

Согласно сообщению, по факту совершения краж было задержано 55 человек - возбуждено 38 уголовных и 7 административных дел.

Как сообщал УНИАН, ущерб Одесской железной дороги (ОЖД) в первом полугодии 2013 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от незаконного вмешательства посторонних лиц в ее работу увеличился в 2,2 раза - до 713 тыс. грн.

Одесская железная дорога проходит через территорию Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской и Винницкой областей. На Одесскую железную дорогу приходится около 20% грузооборота и более 16% пассажирооборота железных дорог Украины.

По состоянию на конец І полугодия 2012 года эксплуатационная длина железнодорожных путей ОЖД составляла почти 4 тыс. км, количество пассажирских и грузовых вагонов составляло 0,9 тыс. и 20,9 тыс. соответственно.