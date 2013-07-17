Кабмин утвердил финплан «Укрпочты» с чистой прибылью 80 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил финансовый план национального оператора почтовой связи «Укрпочта» на 2013 год с чистой прибылью около 80 млн грн, сообщил журналистам по итогам заседания правительства министр инфраструктуры Украины Владимир Козак.

«Приняли. Показатели хорошие, и прибыль увеличится, и доходы возрастут. Все будет лучше. Чистая прибыль – около 80 млн грн», - сказал Козак.

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает 95 тысяч сотрудников, из них 40 тысяч – почтальоны, 30 тысяч – операторы почтовой связи.

В конце 2012 года «Укрпочта» заявляла о планах в течение 5 лет инвестировать в развитие 1,7 млрд грн заемных и собственных средств.