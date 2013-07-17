ГАИ разъяснила новую процедуру уплаты штрафов

С 16 июля 2013 года вступил в силу Приказ Министерства внутренних дел Украины №606 «О совершенствовании процедуры уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения и применении механизма автоматического зачета таких штрафов при получении средств».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в соответствии с этим приказом будет происходить ежедневная загрузка в автоматизированную систему «Управления финансами МВД Украины» выписок об уплаченных штрафах за нарушение ПДД, полученных в территориальных органах Государственной казначейской службы Украины.

Таким образом усовершенствована процедура уплаты штрафов за нарушение Правил дорожного движения, поскольку у граждан не будет необходимости в предоставлении копий квитанций об уплате штрафов в подразделения ГАИ, говорится в сообщении.

ГАИ обращает внимание граждан, что для точного занесения данных в систему необходимо правильно заполнять квитанции. В реквизите кассового документа для идентификации учета и контроля платежей в бюджет по коду бюджетной классификации 21081300 «Административные штрафы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» обязательно нужно без ошибок указывать серию и номер протокола об административном правонарушении.

Департаментом ГАИ МВД разработан образец заполнения квитанции об уплате штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения (за нарушение Правил дорожного движения), который должен быть размещен в каждом учреждении (отделении) банка.