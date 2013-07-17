В Киеве на Кольцевой дороге откроют новый автовокзал

В столице ко Дню Независимости откроют новый автовокзал, который расположен на Кольцевой дороге. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В среду новопостроенный автовокзал посетил председатель КГГА Александр Попов. В настоящее время работы там выполнены на 95%, осталось уложить асфальтовое покрытие на станции и подъездах и завершить благоустройство территории.

В свою очередь КП «Киевпасстранс» должен продумать и организовать схему маршрутов наземного транспорта, чтобы киевляне и гости города могли без проблем добраться в любую точку Киева.

«Этот автовокзал является для нас чрезвычайно важным объектом, потому что он даст возможность ограничить движение транспорта в центральную часть столицы. То есть автобусы междугородного сообщения будут привозить пассажиров к черте города, а затем уже наш общественный транспорт доставит человека туда, куда ему нужно. Поэтому теоретически, с введением этого объекта в эксплуатацию, мы можем поднимать вопрос о целесообразности функционирования государственного автовокзала на Московской площади. Напомню, что недавно мы уже открыли один автовокзал на станции метро «Выдубичи», который обслуживает автобусы восточного и юго-восточного направлений. Здесь мы планируем организовать движение автобусов в южном и западном направлениях. Таким образом, мы сможем разгрузить Московскую площадь», – отметил Попов.

Кроме строительства автовокзала, пропускная способность которого составит 8,5 тыс. чел. в сутки, проект предусматривает также строительство нового микрорайона. В частности, будут построены торгово-развлекательный комплекс площадью 300 тыс. кв. м и жилой массив на 50 тысяч человек с обустройством необходимой инфраструктуры, а именно: строительство поликлиник, школ, детсадов, гостиницы и пр.

«Наша задача сегодня – объединить инициативы инвестора с интересами города. Застройщик построит 1 миллион квадратных метров жилья, мы, со своей стороны, должны организовать надлежащую транспортную инфраструктуру: разработать транспортную схему, организовать дополнительные маршруты и пр.», – сказал председатель КГГА.