МАУ продолжит выполнять полеты по маршруту Киев-Тенерифе зимой

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) продолжит выполнение прямых рейсов по маршруту Киев-Тенерифе-Киев в зимний летный сезон, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, рейсы будут выполняться в период с 1 ноября 2013 года по 28 марта 2014 года раз в неделю по пятницам.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

«В Международном аэропорту «Борисполь» рейсы в/из Тенерифе будут удобно стыковаться как с сетью восточных маршрутов авиакомпании, так и со всеми внутренними рейсами по Украине», - отметили в пресс-службе авиакомпании.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

Компания планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов, который сейчас составляет 33 воздушных судна.

МАУ намерена увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.