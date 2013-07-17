Широкая колея от Украины в Австрию сократит время доставки грузов из Европы в Азию на 50%

Строительство широкой железнодорожной колеи (по стандарту стран СНГ - 1520 мм, в Европе стандарт - 1435 мм) от станции Чоп (Украина) в Вену (Австрия) сократит время доставки грузов из Европы в Азию на 50% по сравнению с морскими перевозками.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

Как передает пресс-служба, данный проект значительно стимулирует рост экономики Украины.

“Этот проект имеет важное значение для транспортной системы Украины и экономики страны в целом. Он идеально решает сразу несколько задач: стимулирует рост экономики, занятости и предоставляет оптимальную железнодорожную альтернативу”, - цитируют в пресс-службе выступление гендиректора “Укрзализныци” Сергея Болоболина в ходе встречи участников проекта (железные дороги России, Словакии, Австрии и Украины) строительства широкой колеи до Вены.

Согласно сообщению, в ходе встречи участники четырехстороннего партнерства сообщили, что в ближайшее время будет объявлен тендер на проведение детальной оценки технических и экологических аспектов проекта.

На тендер будут выставлены проектно-изыскательские работы для определения технических возможностей и ключевых проектных решений, оценки социальных и экологических аспектов, а также определения границ и маршрута коридора.

Отдельно должны начаться дополнительные исследования по подготовке финансового и бизнес-плана проекта.

В пресс-службе сообщают, что проект станет источником дохода для стран-участниц благодаря привлечению инфраструктурных инвестиций.

Общий объем инвестиций прогнозируется до 6,36 млрд евро.

Справка УНИАН, проект грузового коридора был представлен национальными железнодорожными компаниями Австрии, России, Словакии и Украины в 2008 году, а 19 мая 2009 создано совместное логистическо-провайдерское предприятие Breitspur Planungsgesellschaft mbH.

Целью проекта является создание прямого железнодорожного сообщения между Европой и Азией путем продления существующей линии с колеей 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены. Длинна магистрали составит 430 км.

Сейчас широкая колея заканчивается на границе Украины на станции Чоп, где вагоны переставляют на европейскую узкоколейку.

Реализация проекта широкой колеи до Вены приведет к созданию сухопутного моста между Европой и Азией общей протяженностью почти 11 тыс. км, который обеспечит стабильную доставку грузов между континентами за 15 суток и менее, тогда как доставка грузов морем занимает примерно 35 суток.

Годовой объем грузоперевозок между Европой и Азией оценивается более чем в 458 млрд евро.