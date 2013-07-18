Германия выступила против инициативы ЕС о регулировании интернета

Германия выразила недовольство инициативой ЕС о регулировании телекоммуникационного рынка. Как сообщает в среду, 17 июля, агентство dpa, поводом стало предложение комиссара ЕС по телекоммуникациям Нели Крус, предусматривающее дифференцированный подход к определению скорости передачи данных интернет-провайдерами, передает Немецкая волна.

В частности, еврокомиссар предлагает предоставить поставщикам контента возможность заключать с провайдерами телекоммуникационных услуг соглашения об объеме данных при определении тарифов для клиентов и связанном с этим качеством передачи. Если проект будет реализован, то, к примеру, такие поставщики контента, как Google, могут договориться с провайдерами (например, с Deutsche Telekom) о том, что данные Google в Сети будут передаваться с особо высокой скоростью.

Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о планах Брюсселя, министр экономики Германии Филипп Рёслер (Philipp Rösler) заявил, что в интернете и впредь должно быть обеспечено равноправие при передаче данных. Свою позицию Берлин изложит Еврокомиссии, сказал министр в интервью газете Handelsblatt.

Беспокойство планами Брюсселя выразила и министр защиты прав потребителей ФРГ Ильзе Айгнер (Ilse Aigner). Она назвала недопустимым создание преимуществ для некоторых контент-провайдеров. По мнению министра, необходимо законодательно закрепить основные правила сетевого нейтралитета.