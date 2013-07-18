Строительство TIR-паркинга на кольцевой дороге Борисполя окончено

Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) закончила первую очередь строительства TIR-паркинга на кольцевой дороге города Борисполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители АсМАП на открытии парковки.

Согласно сообщению, парковка на кольцевой дороге Борисполя выполнена в соответствии с требованиями третьего уровня сервиса и безопасности Label. Парковка предусматривает оказание услуг по охране транспорта, сервиса для личной гигиены, комнату для стирки, компьютерные услуги, мини-кафе, услуги электроэнергии, комнату для отдыха водителей, услугу резервирования машиномест и услугу дистанционного запроса на наличие этих мест.

В дальнейшем планируется строительство второй и третьей очередей TIR-паркинга. Вторая очередь предусматривает расширение парковки, создание комплекса для мойки грузовых автомобилей, габаритно-весового комплекса, шиномонтажа, услуги по ремонту и обслуживанию грузовых автомобилей, кафе, мини-маркет, помещение СТО и банковские отделения. На третьем этапе планируется строительство отеля для отдыха водителей и автосалона продажи грузовой техники.

Как сообщал УНИАН, ранее в ходе заседания Кабмина премьер-министр Николай Азаров поручил Киевской облгосадминистрации, Госземагентству, Мининфраструктуры, Укравтодору и Киевской горадминистрации обеспечить создание площадок для стоянки транспортных средств на въезде в город Киев.

С 2005 года, после присоединения Украины к Европейскому соглашению об экипажах транспортных средств, которые занимаются международными автомобильными перевозками, водители должны выполнять обязательные требования договора относительно времени управления транспортным средством и отдыха. Предусмотренные договором перерывы в работе и отдыхе экипажей можно совершать только на специализированных стоянках. Стоянка на Бориспольской трассе станет одной из первых соответствующих всем нормам.

Справка УНИАН. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины создана в конце 1991 года как договорное объединение, главным заданием которого является постоянная координация действия предприятий, которые занимаются международными автомобильными перевозками, в том числе системе международных перевозок грузов (МПГ).