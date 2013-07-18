В Киеве до 17 октября 2014 года закроют движение по ул. Еленовской и ограничат движение по нескольким улицам

В столице с 17 июля 2013 года по 17 октября 2014 года будет полностью закрыто движение автотранспорта по ул. Еленовской и частично ограничено движение по нескольким улицам.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ ГУМВД Украины в городе Киеве.

В частности, движение будет ограничено по улицам. Электриков, Заводской, Константиновской, Межигорской, Туровской.

Кроме того, в связи с выполнением работ по ремонту деформационного шва на Московском мосту через Днепр на верховой стороне (движение автотранспорта с пр. Генерала Ватутина на пр. Московский) и на низовой стороне (движение автотранспорта с пр. Московского на пр. Генерала Ватутина) в период с 10.00 до 19.00 в субботу, 20 июля, будет закрыто движение автотранспорта по четырем полосам движения проездной части моста в сторону левого и правого берегов.

Госавтоинспекция города Киева просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам, планировать свои маршруты с учетом указанных ограничений и соблюдать правила дорожного движения.