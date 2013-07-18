Укргосреестр начнет предоставлять админуслуги через «Укрпочту» с октября

Государственная регистрационная служба Украины (Укргосреестр) с четвертого квартала 2013 года начнет предоставлять административные услуги населению через отделения «Укрпочты».

Соответствующий меморандум подписали сегодня руководители Укргосреестра и «Укрпочты» в присутствии первого вице-премьер-министра Украины Сергея Арбузова.

В частности, через отделения «Укрпочты» будут предоставляться такие админуслуги: госрегистрация юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, проставление апостиля на специальных документах, госрегистрация печатных СМИ или информагенств как субъектов информационной деятельности, госрегистрация имущественных прав на недвижимость, предоставление информации из Госреестра имущественных прав на недвижимое имущество.

Как отметил Арбузов, предоставление услуг через предприятия «Укрпочты» существенно упростит для населения процедуру пользования этими услугами. «Это даст возможность каждому гражданину Украины независимо от того, где он живет – либо в мегаполисе, либо в маленьком украинском селе – обратиться в отделение «Укрпочты», сдать пакет документов для передачи в Укргосреестр и получить уже оформленный пакет документов на свой домашний адрес. Я считаю, что это событие. Оно произошло в рамках программы экономических реформ Президента Виктора Федоровича Януковича», - сказал он.

Справка УНИАН. Согласно Указу Президента Украины «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9 декабря 2010 года), в Украине создана Государственная регистрационная служба, на которую возложены полномочия по регистрации юридических и физических лиц-предпринимателей, регистрации религиозных организаций, а также функции в сфере реализации государственной политики по вопросам регистрации. Органы Государственной регистрационной службы еженедельно регистрируют порядка 4 тыс. субъектов предпринимательства.

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