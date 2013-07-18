Налоговики Киева подтвердили информацию об изъятии серверов с медиа-файлами «Вконтакте»

Главное управление Министерства доходов и сборов Украины в Киеве подтвердило информацию о том, что сотрудники следственного управления Государственной налоговой инспекции Деснянского района Киева в рамках обыска в компании «Дата-Айикс Юэй», изъяли файловые накопители с информацией разного характера, в том числе содержащей ссылки на социальную сеть «Вконтакте».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления Миндоходов.

В ведомстве сообщили, что в ходе расследования специалисты провели экспертизу изъятой информации и выявили, что среди прочего на серверах содержались медиа-файлы с признаками «порнографической продукции». «Кроме того, на серверах хранились медиа-файлы, имеющие признаки пропаганды культа насилия и жестокости и содержащие ссылки на сайт vk.com», - подчеркнули в ведомстве.

Под данным управления Миндоходов, информация о выявленном правонарушении уже передана в Единый реестр досудебных расследований, и сейчас органы прокуратуры рассматривают возможности передачи материалов уголовного делопроизводства в органы МВД. «Ведется досудебное расследование», - сообщили в Миндоходов Киева.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Министерство доходов и сборов Украины инициировало проверку серверов компании «Дата-Айикс Юэй». Разрешение на обыск в компании было выдано судьей Деснянского районного суда г. Киева на основании информации об уклонении от уплаты налогов компании «Эвос», документы которой хранятся на серверах «Дата-Айикс Юэй». При этом, по данным пресс-службы главного управления Миндоходов в Киеве, «Дата-Айикс Юэй» является провайдером предоставления услуг доступа к сети интернет и не является официальным представителем в Украине социальной сети «Вконтакте».

Ранее СМИ распространили заявление технического директора социальной сети «Вконтакте» Николая Дурова о том, что правоохранительные органы в Киеве изъяли серверы компании. При этом он подтвердил, что речь идет о деле об уклонении от уплаты налогов «местной украинской компании, которая к российский соцсети никакого отношения не имеет». При этом Дуров на своей странице в соцсети назвал заведомо ложными заявления украинских властей о том, что на конфискованных серверах сайта якобы хранилась порнографическая продукция.