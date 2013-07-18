Google заподозрили в уклонении от налогов

Председатель временной комиссии Совета Федерации России по развитию информационного общества Руслан Гаттаров заподозрил транснациональную интернет-корпорацию Google Inc. в многолетнем уклонении от уплаты налогов. Он направил сегодня запрос на имя руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаила Мишустина с просьбой проверить финансовую деятельность компании в рамках предоставления услуг по эксплуатации платного электронного сервиса Googlе AdSense, сообщает ИТАР-ТАСС.

В своем обращении сенатор отмечает, что данный сервис контекстной рекламы, действующий с 2003 года, "позволяет владельцам веб-сайтов получать доход от размещения на своих сайтах рекламных объявлений". При этом, несмотря на наличие у компании Google официального представительства в России, все финансовые транзакции происходят между интернет-корпорацией Google Inc., либо Google Ireland и конкретным физическим лицом на территории РФ.

Гаттаров отмечает, что пользовательское соглашение регулируется английским правом, что является допустимым согласно пункту 3 статьи 1210 Гражданского кодекса России. "Однако данное допущение имеет силу в регулировании только гражданско-правовых, но не налоговых отношений", - подчеркивает он в своем обращении. "Тем не менее в разделе 6 пользовательского соглашения Google inc. снимает с себя ответственность за уплату налогов в бюджет РФ и закрепляет ее за получателями выплат в РФ", что, по мнению сенатора, противоречит законодательству РФ.

По словам главы временной комиссии Совфеда, транснациональная компания обязана соблюдать налоговое законодательство России вне зависимости от юридической формы и содержания пользовательского соглашения, "но, судя по тексту соглашения, не исполняет своих обязательств или исполняет их в неполной мере". "Таким образом, в случае подтверждения вышеизложенное фактов, Google inc. нарушает законодательство РФ в части обязанности удержания НДФЛ налоговыми агентами, за что статьей 123 Налогового кодекса РФ предусмотрен штраф в размере 20 проц от суммы оплаченных налогов", - резюмирует он.

В этой связи Гаттаров просит главу ФНС дать оценку правовому механизму, который предусмотрен в пользовательском соглашении Googlе AdSense между интернет-корпорацией "Гугл" и владельцами веб-сайтов. Также председатель временной комиссии Совфеда просит провести проверку российского подразделения "Гугл" на предмет проведения через компанию выплат гражданам РФ за пользование сервисом контекстной рекламы и перечисления с них налогов. Кроме того, сенатор предлагает ведомству запросить у головного офиса информацию об объеме денежных средств, которые были перечислены российскими гражданами за все время работы сервиса, и об уплате НДФЛ с указанных средств.