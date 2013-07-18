Мининфраструктуры назначило начальников 18 морских портов Украины

Министерство инфраструктуры Украины назначило начальников 18 морских портов, которые до сих пор являлись исполняющими обязанности начальников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, начальником морского порта является руководитель администрации соответствующего морского порта.

В соответствии с принятыми ведомством приказами от 16 июля 2013 года, назначены начальники следующих морских портов:

Бердянского - Вячеслав Резников;

Белгород-Днестровского - Алексей Хайменов;

Евпаторийского - Евгений Пятачов;

Измаильского - Николай Ильин;

Ильичевского - Алексей Кошелев;

Керченского - Алексей Шацких;

Мариупольского - Алексей Росинский;

Николаевского - Василий Иванчук;

Одесского - Михаил Соколов;

специализированного морского порта «Октябрьск» - Андрей Егоров;

Ренийского - Сергей Строя;

Севастопольского - Сергей Тараканов;

Скадовского - Олег Проточенко;

Усть-Дунайского - Владимир Коровин;

Феодосийского - Анатолий Мазило;

Херсонского - Сергей Игнатенко;

порта «Южный» - Максим Широков;

Ялтинского - Александр Котовский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). АМПУ была создана 14 июня 2013 года.

Создание Администрации морских портов Украины предусмотрено Законом «О морских портах Украины», подписанном Президентом 8 июня 2012 года.

Министерство инфраструктуры Украины утвердило руководящий состав АМПУ и его 19 филиалов, назначив исполняющих обязанности начальников филиалов.

Начальником АМПУ назначен начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков.