Строительство второй и третьей очередей TIR-паркинга обойдется в 30 млн грн – глава АсМАП

Строительство второй и третьей очередей ТIR-паркинга на кольцевой дороге города Борисполь обойдется в 30 млн грн, тогда как первая очередь потребовала вложений в объеме 14,5 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил президент Ассоциации международных перевозчиков Леонид Костюченко.

«Первая очередь строительства TIR-паркинга обошлась в 14,5 млн грн, ожидаемая стоимость второй и третьей очередей – 30 млн грн» - сказал Костюченко.

При этом он отметил, что цель создания стоянок подобного типа – обеспечить безопасность водителей, а также безопасность на дорогах.

Костюченко также сообщил, что на паркингах будут открыты пункты выдачи разрешений Укртрансинспекции.

«Пункты выдачи разрешений Укртрансинспекции будут делаться для того, чтобы водители, получив разрешение, могли спокойно ехать дальше по всей территории Украины», - сказал Костюченко.

Как сообщал УНИАН, 18 июля Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) представила первую очередь строительства TIR-паркинга на кольцевой дороге города Борисполь. Парковка выполнена в соответствии с требованиями третьего уровня сервиса и безопасности Label. Парковка предусматривает оказание услуг по охране транспорта, сервиса для личной гигиены, комнату для стирки, компьютерные услуги, мини-кафе, услуги электроэнергии, комнату для отдыха водителей, услугу резервирования машиномест и услугу дистанционного запроса на наличие этих мест.

Первая очередь ТIR-паркинга рассчитана на стоянку 50 крупногабаритных машин и занимает площадь более 10 тыс. кв м. Общая площадь комплекса с учетом строительства второй и третьей очередей составит около 4 га.

Справка УНИАН. Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины создана в конце 1991 года как договорное объединение, главным заданием которого является постоянная координация действия предприятий, которые занимаются международными автомобильными перевозками, в том числе системе международных перевозок грузов (МПГ).