Вилкул считает, что количество стоянок для крупногабаритного транспорта нужно увеличить вдвое

На сегодняшний день на 99 транзитных магистралях Украины оборудованы 869 стоянок, предоставляющих примерно 25 тыс. машиномест, из которых 10,5 тыс. машиномест предоставлены крупногабаритному транспорту, однако этот показатель необходимо увеличить вдвое.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Александр Вилкул во время открытия первой очереди строительства TIR-паркинга на кольцевой дороге города Борисполь.

«Места для остановки крупногабаритного трнаспорта нужно увеличить минимум вдвое», - сказал Вилкул.

Он обратил внимание, что строящийся паркинг – весьма важный и успешный проект, который должен быть продолжен.

«Важно, что новый TIR -паркинг размещен на перекрестке главных транспортных коридоров Восток – Запад и Север – Юг и находится в непосредственной близости от главного транспортного узла страны - города Киева», - сказал вице-премьер.

Он также сообщил, что в Киеве и Киевской области уже определены 15 площадок для создания следующих TIR -паркингов, причем срок строительства новых стоянок составляет 2 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины (АсМАП) представила первую очередь строительства TIR-паркинга на кольцевой дороге города Борисполь. Парковка выполнена в соответствии с требованиями третьего уровня сервиса и безопасности Label. Строительство первой очереди паркинга обошлось в 14,5 млн грн.